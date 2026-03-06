Cоболезнование родным и близким народного поэта Беларуси Владимира Каризны

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного поэта Беларуси Владимира Каризны.

"Примите искренние соболезнования в связи со смертью народного поэта Беларуси Каризны Владимира Ивановича. Его стихотворения и литературное наследие проникнуты уважением к истории и традициям нашего народа. Знаковым событием в творчестве поэта стала работа над гимном современной Беларуси - символом независимости, гордости и единства соотечественников. Светлая память о Владимире Ивановиче навсегда сохранится в наших сердцах", - говорится в соболезновании.