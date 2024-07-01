Cоболезнование родным и близким Героя Беларуси Василия Ревяко

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким Героя Беларуси, заслуженного работника сельского хозяйства Республики Беларусь, кандидата сельскохозяйственных наук, председателя правления СПК "Прогресс-Вертелишки" Василия Ревяко.

"Примите глубочайшие соболезнования в связи со смертью Героя Беларуси, опытного руководителя, хозяйственника и видного государственного деятеля Василия Афанасьевича Ревяко", - отметил Глава государства.

Василий Афанасьевич - ярчайший пример доблестного труда и преданного служения Родине. Его многолетняя деятельность была неразрывно связана с развитием и успехами отечественного аграрно-промышленного комплекса, обеспечением продовольственной безопасности страны, созданием достойных условий для жизни людей на селе.

Он всегда отличался инициативностью, любовью к родной земле, уважением к человеку труда, высокими моральными принципами и искренним стремлением укреплять авторитет белорусского государства.

"Светлая память о Василии Афанасьевиче на долгие годы сохранится в истории страны, сердцах и делах современников", - говорится в соболезновании.