Cоболезнование Президенту Социалистической Республики Вьетнам То Ламу

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Социалистической Республики Вьетнам То Ламу в связи со смертью Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга.

Глава государства отметил, что в Беларуси с большой скорбью узнали об окончании жизненного пути Нгуен Фу Чонга. "С личностью этого выдающегося политического деятеля, с которым я лично был знаком, неразрывно связано становление современного Вьетнама. В мире широко известны его заслуги в реформировании партии, укреплении ее роли в обществе, защите прав и интересов трудящихся", - говорится в соболезновании.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь потеряла настоящего друга, который внес значительный личный вклад в развитие белорусско-вьетнамского сотрудничества, расширение межпартийных контактов и гуманитарного взаимодействия.

От имени Республики Беларусь и себя лично Президент выразил искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким товарища Нгуен Фу Чонга и всему вьетнамскому народу.