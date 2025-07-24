Cоболезнование Президенту России Владимиру Путину

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту России Владимиру Путину в связи с крушением пассажирского самолета авиакомпании "Ангара".

"В Республике Беларусь с чувством глубокой скорби восприняли известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании "Ангара", направлявшегося из Благовещенска в Тынду. От имени белорусского народа и от себя лично передаю слова сочувствия и искренние соболезнования родным и близким погибших", - говорится в соболезновании.