Cоболезнование Президенту Индонезии Прабово Субианто

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Индонезии Прабово Субианто в связи с многочисленными жертвами в результате сильных ливней и оползней на острове Суматра.

"Глубокой болью и скорбью в сердцах белорусов откликаются последствия стихии, которая обрушилась на остров Суматра и привела к многочисленным жертвам и разрушениям в результате сильных ливней и оползней", - говорится в соболезновании.

В это тяжелое для Индонезии время Глава государства от имени белорусского народа и себя лично адресовал слова искренней поддержки Прабово Субианто, родным и близким погибших. "Желаю выздоровления пострадавшим, а также передаю соболезнования всему индонезийскому народу. Надеюсь на скорейшую стабилизацию ситуации в затронутом регионе", - отметил Александр Лукашенко.