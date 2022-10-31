Cоболезнование Президенту Индии Драупади Мурму

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Индии Драупади Мурму в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате обрушения моста в штате Гуджарат.

"В Республике Беларусь с глубокой скорбью восприняли известие о многочисленных человеческих жертвах и пострадавших в результате обрушения моста в штате Гуджарат", - говорится в соболезновании.

В это тяжелое для Индии время Александр Лукашенко от имени своих соотечественников и себя лично выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, а также адресовал слова поддержки главе индийского государства и всему индийскому народу.