Cоболезнование Президенту Филиппин Фердинанду Маркосу-младшему

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Филиппин Фердинанду Маркосу-младшему в связи с человеческими жертвами в результате мощного землетрясения.

"Народ Республики Беларусь с глубокой болью и скорбью воспринял известие о мощном землетрясении, которое затронуло остров Минданао", - говорится в соболезновании.

Белорусский лидер от имени соотечественников и себя лично адресовал искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, пожелал выздоровления пострадавшим и выразил надежду на скорое преодоление последствий стихии.