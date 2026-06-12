Cоболезнование Королю Таиланда Махе Вачиралонгкорну Пхра Вачираклаотяоюхуа

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Королю Таиланда Махе Вачиралонгкорну Пхра Вачираклаотяоюхуа в связи со смертью Принцессы Пхатчары Киттияпхи.

"Ушла из жизни преданная дочь Таиланда, которая посвятила себя делу улучшения благополучия граждан, особенно женщин, социально-экономическому развитию государства, повышению его авторитета на международной арене", - говорится в соболезновании.

Президент выразил уверенность, что память и любовь к Пхатчаре Киттияпхе навсегда останутся в сердцах подданых Королевства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси с болью восприняли известие о ее смерти и передал глубокие соболезнования в связи с этой большой утратой Королю Таиланда, родным и близким Принцессы, а также всему таиландскому народу.