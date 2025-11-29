Cоболезнование Королю Таиланда Махе Вачиралонгкорну

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Королю Таиланда Махе Вачиралонгкорну в связи с человеческими жертвами в результате сильнейших паводков.

"В Беларуси с тревогой и болью следят за мощнейшими паводками в Таиланде, которые привели к многочисленным человеческим жертвам, серьезным разрушениям и значительным потерям для экономики страны", - отметил Глава государства.

Александр Лукашенко выразил соболезнования Королю Таиланда, семьям погибших и всему народу этого государства в связи со стихийным бедствием. Президент также пожелал выздоровления пострадавшим и выразил надежду на скорое прекращение и преодоление последствий природного катаклизма.