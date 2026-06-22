Благодарность Президента Беларуси объявлена преподавателям, студентам и курсантам вузов

Благодарность Президента Беларуси объявлена преподавателям, студентам и курсантам высших учебных заведений страны. Соответствующее распоряжение Глава государства Александр Лукашенко подписал 22 июня.

За плодотворную научно-педагогическую деятельность, значительный личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов и развитие творческих способностей талантливой молодежи Благодарности удостоены семь педагогов: начальник кафедры тактики и вооружения радиотехнических войск факультета противовоздушной обороны Военной академии Павел Бойкачёв, старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной лингвистики факультета иностранных языков Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова Сергей Зубрий, декан инженерно-экономического факультета Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Ольга Лаврова, профессор кафедры акушерства и гинекологии с курсом факультета повышения квалификации и переподготовки Гомельского государственного медицинского университета Юлия Лызикова, заместитель декана по идеологической и воспитательной работе факультета гражданской авиации Белорусской государственной академии авиации Анна Мацкевич, профессор кафедры биологии Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины Андрей Цуриков и доцент кафедры статистики Белорусского государственного экономического университета Евгения Шарилова.

Благодарность Президента объявлена также группе студентов и курсантов, представляющих различные вузы Беларуси, за отличные успехи в учебе и активную общественную деятельность. В числе 16 человек, удостоенных награды, - студентка четвертого курса факультета экономики и финансов Полесского государственного университета Ксения Артемчик, студентка четвертого курса факультета предпринимательства и управления Белорусского государственного аграрного технического университета Диана Горячко, студент четвертого курса исторического факультета Белорусского государственного университета Артем Палаш, студент четвертого курса факультета компьютерных наук и электроники Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой Владислав Прозоров и курсант четвертого курса факультета подготовки офицерских кадров Института пограничной службы Республики Беларусь Мария Шидловская.