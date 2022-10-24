Беларусь выходит из Расширенного частичного соглашения Совета Европы по спорту

Беларусь выходит из Расширенного частичного соглашения по спорту, учрежденного резолюцией Комитета министров Совета Европы в 2007 году. Это предусмотрено Указом № 377, который подписал Глава государства Александр Лукашенко.

Решение о выходе из РЧСС обусловлено тем, что с 17 марта 2022 года Комитет министров Совета Европы по политическим мотивам приостановил участие Беларуси во всех частичных соглашениях СЕ. Кроме того, для белорусской стороны на протяжении последних лет отсутствовала практическая отдача от участия в РЧСС.