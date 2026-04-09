Беларусь ратифицировала соглашение с Мьянмой об устранении двойного налогообложения

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Союз Мьянма об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и о предотвращении избежания и уклонения от налогообложения".

Международный договор предусматривает устранение двойного налогообложения доходов налоговых резидентов Беларуси и Мьянмы. Определены виды налогов, на которые не будет распространяться Соглашение. В Беларуси это касается налога на прибыль (доходы) организаций, подоходного налога с физических лиц.

Документом также устанавливается порядок налогообложения и обмена информацией между налоговыми органами двух государств.