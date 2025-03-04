Беларусь ратифицировала договор с Россией о гарантиях безопасности

    Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Закон "О ратификации Договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства".

    В международном Договоре закреплены взаимные гарантии по осуществлению необходимых мер в случае посягательств на безопасность Беларуси и России, а также Союзного государства в целом.

    Выполнение обязательств предполагает коллективное противодействие односторонним ограничительным мерам экономического и иного характера, использование сторонами потенциала своих отношений с другими государствами и иными субъектами международного права для предотвращения посягательств на безопасность, принятие ответных мер не только на совершенные акты агрессии, но и на угрозы их совершения, а также незамедлительное предоставление необходимой военной, военно-технической и другой помощи.

    Предусмотренное Договором сотрудничество носит углубленный характер, что соответствует имеющимся военно-политическим вызовам.

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