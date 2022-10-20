Беларусь присоединяется к ряду приложений Конвенции о временном ввозе, принятой 26 июня 1990 года. Это предусмотрено Указом № 373, который подписал Глава государства Александр Лукашенко.

Присоединение к приложениям конвенции позволит упростить процедуры временного ввоза отдельных категорий товаров (личных вещей путешественников, грузов в спортивных целях, оборудования для рекламы в области туризма, животных), сократить время совершения таможенных операций и расходы, связанные с уплатой таможенных платежей.