Беларусь организует отдых для 413 детей из Египта, Китая, Кыргызстана, Лаоса, Сирии и Узбекистана

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 апреля подписал распоряжение о выделении денежных средств для организации отдыха 413 детей из Египта, Китая, Кыргызстана, Лаоса, Сирии и Узбекистана в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок".

Во время пребывания в Беларуси дети пройдут медицинское обследование, получат необходимое санаторно-курортное лечение, посетят культурные мероприятия и знаковые исторические объекты в Минске и регионах.

Детей из дружественных государств организованно приглашают в Беларусь на отдых ежегодно с 2017 года. Это способствует укреплению и развитию двустороннего сотрудничества в гуманитарно-образовательной сфере, популяризации туристического потенциала, истории и культуры Беларуси, а также продвижению ее позитивного имиджа в международных отношениях.