Беларусь и Саудовская Аравия планируют отменить визы при поездках должностных лиц

    Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 февраля подписал Указ № 63, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект Соглашения между правительствами Беларуси и Саудовской Аравии о взаимной отмене визовых требований для краткосрочных поездок владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов.

    В соответствии с межправсоглашением граждане Беларуси и Саудовской Аравии - владельцы дипломатических, служебных и специальных паспортов освобождаются от визовых требований для въезда, транзита и пребывания на территории государства другой стороны на срок не более 90 дней в течение любого периода в 180 дней с даты первого въезда.

    Реализация этого международного договора позволит упростить взаимные поездки должностных лиц.

    На проведение переговоров по проекту Соглашения и его подписание уполномочено Министерство иностранных дел.

