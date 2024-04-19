Алексей Башан назначен членом Центральной избирательной комиссии

    Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 апреля подписал Указ № 165, в соответствии с которым Алексей Башан назначен членом Центральной избирательной комиссии.

    Алексей Башан - первый заместитель начальника Академии МВД, полковник милиции, кандидат юридических наук, профессор. Его кандидатура была рекомендована совместным решением президиума Минского городского Совета депутатов и Минского городского исполнительного комитета.

    Согласно избирательному законодательству члены ЦИК, за исключением председателя и секретаря, осуществляют свои полномочия на непрофессиональной основе.

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