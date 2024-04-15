Александр Лукашенко учредил нагрудный знак делегата ВНС

    Президент Беларуси Александр Лукашенко учредил нагрудный знак делегата Всебелорусского народного собрания. Соответствующий Указ № 153 Глава государства подписал 15 апреля.

    Документом утверждены Положение о нагрудном знаке, его описание и изображение, а также определены описание и форма удостоверения делегата ВНС.

    Нагрудный знак выполнен в виде вертикально расположенного Государственного флага Республики Беларусь, который развевается на древке. На границе орнамента и красной полосы флага - изображение монумента Победы в Минске, у подножия которого расположен Вечный огонь. На флаге - надпись золотистого цвета "Усебеларускі народны сход". В нижней части нагрудного знака - лавровая ветвь с одиннадцатью листами золотистого цвета, которая огибает флаг.

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