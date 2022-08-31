Александр Лукашенко провел ряд телефонных разговоров

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30-31 августа провел ряд телефонных разговоров.

С Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым прежде всего обсудили актуальные вопросы белорусско-азербайджанских двусторонних отношений. Также лидеры обменялись мнениями и по тематике международной повестки дня.

Главной темой разговора с Президентом Узбекистана стал предстоящий саммит Шанхайской организации сотрудничества, который состоятся в середине сентября. В планах Главы белорусского государства участие в данном мероприятии. О развитии белорусско-узбекского взаимодействия Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев говорили как в разрезе двустороннего сотрудничества, так и через призму взаимодействия в интеграционных структурах.

О ​предстоящем саммите в Узбекистане шла речь и во время телефонного разговора Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. На полях ШОС президенты Беларуси и России договорились провести встречу. Обсудили, впрочем, лидеры не только данные планы, но и график дальнейших контактов в целом. А также белорусско-российские отношения, наиболее актуальные вопросы и ситуацию в регионе и мире.

Провел белорусский лидер и телефонный разговор с первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Касался он и белорусско-казахстанских отношений, и международной повестки дня.

Состоялся также телефонный разговор с председателем Совета Федерации Федерального собрания России Валентиной Матвиенко.

Не обошлось и без поздравлений. Многочисленные послания от зарубежных лидеров в адрес Александра Лукашенко также поступают в эти дни - в частности, от Председателя КНР Си Цзиньпина, Президента Египта Абдель Фаттаха аль-Сиси, Президента Таджикистана Эмомали Рахмона, Президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Президента Кыргызстана Садыра Жапарова, Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, Премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Телеграммы получены и от известных деятелей различных сфер как ближнего, так и дальнего зарубежья, руководителей интеграционных структур.