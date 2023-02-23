Александр Лукашенко присвоил генеральские звания и классные чины
Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 февраля подписал указы о присвоении генеральских званий и классных чинов.
Полковникам Андрею Горбатенко и Вадиму Шадуре присвоено очередное воинское звание генерал-майора.
Классный чин государственного советника юстиции 3-го класса присвоен прокурорам Витебской и Минской областей Игорю Украинцу и Юрию Щетько соответственно.
Полковнику юстиции Анатолию Васильеву присвоено очередное специальное звание генерал-майора юстиции, а полковникам милиции Дмитрию Резенкову и Олегу Шуляковскому - генерал-майора милиции.
Персональное звание государственного советника таможенной службы III ранга присвоено заместителям Председателя Государственного таможенного комитета Эдуарду Даниловичу и Андрею Большакову.