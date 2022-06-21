Александр Лукашенко присвоил генеральские звания
Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 июня подписал указы о присвоении воинского, персонального и специальных званий.
Очередное воинское звание - генерал-майора присвоено Дмитрию Михолапу.
Начальнику Минской региональной таможни Сергею Иванову присвоено персональное звание государственного советника таможенной службы III ранга.
Очередные специальные звания - генерал-майора милиции и генерал-майора юстиции присвоены соответственно Андрею Любимову и Эдуарду Малиновскому.