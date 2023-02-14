Александр Лукашенко подписал Закон об основах гражданского общества и поправки в законы о деятельности партий

Глава государства Александр Лукашенко 14 февраля подписал законы, направленные на урегулирование сферы взаимодействия государственных органов (организаций) и гражданского общества, совершенствование подходов к созданию и деятельности политических партий и других общественных объединений.

Законом "Об основах гражданского общества" определяются особые формы взаимодействия государственных органов (организаций) и субъектов гражданского общества: избрание делегатов Всебелорусского народного собрания, сбор и выработка предложений на обсуждение ВНС, участие в реализации его решений.

Правом на взаимодействие с госорганами в особых формах наделяются субъекты гражданского общества, зарегистрированные в порядке, установленном законодательством, имеющие областные и минскую городскую организационные структуры, обладающие численностью не менее 100 тыс. совершеннолетних граждан (для общественных объединений), объединяющие в своем составе не менее половины зарегистрированных в Беларуси профессиональных союзов (для профсоюзов).

Законом "Об изменении законов по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений" определены универсальные основные цели и задачи политических партий, которые должны быть закреплены в их уставах наряду с иными, специфичными для каждой партии.

Предусматривается изменение условий создания и деятельности политических партий: увеличивается минимальный порог численности учредителей (членов) с 1 тыс. до 5 тыс. человек, устанавливается обязательное наличие организационных структур во всех областях и Минске, а также не менее чем в одной трети районов каждой из областей и не менее чем в одной трети районов Минска.

В соответствии с Законом Министерство юстиции в течение шести месяцев после вступления его в силу должно перерегистрировать политические партии. Деятельность партий, не прошедших перерегистрацию и не принявших решение о ликвидации, будет прекращена по решению Верховного Суда.

Законом также повышаются требования к республиканским и международным общественным объединениям, детализируются их права и обязанности. Республиканские объединения должны иметь организационные структуры во всех областях Беларуси и Минске, международные - не только за рубежом, но и в нашей стране.

Объединениям, зарегистрированным до вступления в силу Закона, в течение одного года необходимо привести свои учредительные документы в соответствие с его требованиями.