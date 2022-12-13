Александр Лукашенко подписал Закон "Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности"
Глава государства Александр Лукашенко подписал Закон "Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности".
Закон направлен на реализацию Директивы Президента Республики Беларусь от 6 октября 2022 года № 10 "О недопустимости роста цен" и призван обеспечить защиту интересов граждан, а также поставку на внутренний потребительский рынок товаров по экономически обоснованным ценам.
В этих целях предусматривается установление административной ответственности за неуказание в товарных документах сведений, связанных с формированием цен на потребительские товары, либо указание неполной или недостоверной информации.
За данные нарушения будет применяться штраф в размере до 20 базовых величин (Br640), а для субъектов хозяйствования - до 10% суммы денежной оценки хозяйственной операции, отраженной в товарных документах.