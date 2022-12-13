Глава государства Александр Лукашенко подписал Закон "Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности".

Закон направлен на реализацию Директивы Президента Республики Беларусь от 6 октября 2022 года № 10 "О недопустимости роста цен" и призван обеспечить защиту интересов граждан, а также поставку на внутренний потребительский рынок товаров по экономически обоснованным ценам.

В этих целях предусматривается установление административной ответственности за неуказание в товарных документах сведений, связанных с формированием цен на потребительские товары, либо указание неполной или недостоверной информации.

За данные нарушения будет применяться штраф в размере до 20 базовых величин (Br640), а для субъектов хозяйствования - до 10% суммы денежной оценки хозяйственной операции, отраженной в товарных документах.