Александр Лукашенко подписал Закон "Об изменении Избирательного кодекса Республики Беларусь"
Глава государства Александр Лукашенко 16 февраля подписал Закон "Об изменении Избирательного кодекса Республики Беларусь".
Законом предусматривается комплексная корректировка норм Избирательного кодекса с учетом обновленной Конституции и правоприменительной практики.
В частности, оптимизированы система избирательных комиссий и порядок образования избирательных округов; введены дополнительные требования к кандидатам в депутаты (недопустимость наличия гражданства иностранного государства, карты поляка, иных подобных документов).
Кроме того, отменен порог явки избирателей для признания выборов в Палату представителей состоявшимися.
Урегулированы отдельные вопросы выборов делегатов Всебелорусского народного собрания от местных советов депутатов и гражданского общества.
Запрещены фото- и видеосъемка заполненного бюллетеня.
Изменено также время досрочного голосования: будет проходить с 12 до 19 часов без перерыва (было с 10 до 14 часов и с 16 до 19 часов).