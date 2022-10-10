Александр Лукашенко подписал указы по совершенствованию деятельности системы органов госбезопасности

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 октября подписал указы, касающиеся совершенствования деятельности системы органов государственной безопасности.

В соответствии с Указом № 356 вносятся изменения в ряд прежних указов Главы государства в развитие положений обновленного Закона "Об органах государственной безопасности Республики Беларусь" от 6 октября 2022 года.

Предусмотрено подчинение органов государственной безопасности исключительно Президенту Беларуси, совершенствуется их система. На это в том числе направлен Указ Главы государства № 355, который предусматривает реорганизацию государственного учреждения образования "Институт национальной безопасности Республики Беларусь" в Академию национальной безопасности. Документом также утверждается устав этого учреждения образования.

Совету Министров и Комитету госбезопасности поручено до 1 января 2023 года принять меры по реализации названных указов.