Александр Лукашенко подписал Указ о страховании урожая на 2023 год

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 443 "О страховании урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы", которым утвержден перечень сельскохозяйственных культур, скота и птицы и страховые тарифы по их обязательному страхованию с государственной поддержкой на 2023 год.

Указом также утверждены процент возмещения ущерба и затрат на пересев на 2023 год при гибели сельскохозяйственных культур; процент возмещения ущерба при гибели (падеже), экстренном убое (уничтожении) скота и птицы на 2023 год.

Документ направлен на обеспечение страховой защиты производителей сельскохозяйственной продукции.