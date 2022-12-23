Александр Лукашенко подписал Указ о приеме в гражданство 220 человек

В белорусское гражданство приняты 220 человек, в том числе 27 несовершеннолетних. Соответствующий Указ № 438 подписал 23 декабря Глава государства Александр Лукашенко.

Белорусские паспорта получат иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в Беларусь из 18 стран, в том числе 155 граждан Украины.

Данное решение, принятое специально в преддверии Нового года, несомненно, станет праздничным событием для тех людей, которые его ожидали.

За период выполнения поручения Главы государства, данного в ходе "Большого разговора с Президентом", белорусское гражданство получили 7317 иностранцев и лиц без гражданства, в том числе 5491 украинец. Гражданство им было предоставлено как по решению Президента, так и в упрощенном порядке.