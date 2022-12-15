Александр Лукашенко подписал Указ о назначении и освобождении судей

    Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 427 "О назначении и освобождении судей".

    Указом назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и руководителей различных судов в регионах Беларуси и городе Минске.

    Глава государства в том числе назначил Валерия Тимофеевича первым заместителем председателя Гродненского областного суда, Валентина Вердыша - первым заместителем председателя Минского областного суда, Сергея Конева - первым заместителем председателя Могилевского областного суда.

    Александр Лукашенко также подписал Указ № 428 "О присвоении квалификационных классов судьям".