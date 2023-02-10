Александр Лукашенко одобрил корректировку Указа о строительстве распределительных электросетей

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 февраля подписал Указ № 32, предусматривающий внесение изменений в Указ № 381 от 5 октября 2021 года "О строительстве распределительных электрических сетей".

Документ направлен на обеспечение подключения жилых домов, электроснабжение которых осуществляется организациями Белорусской железной дороги, к сетям энергоснабжающих организаций Министерства энергетики.

В соответствии с Указом энергоснабжающим организациям предоставляется право выступать заказчиками по проектированию, возведению и реконструкции распределительных электрических сетей для жилых домов, подключенных к сетям организаций БЖД, а также возможность финансирования данных работ за счет средств республиканского бюджета, выделяемых на реализацию государственных программ, и иных источников.