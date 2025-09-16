Александр Лукашенко в преддверии Дня народного единства помиловал 25 человек

В преддверии Дня народного единства Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко принял решение о помиловании 25 человек, осужденных в том числе за преступления экстремистской направленности. Соответствующий Указ Глава государства подписал 16 сентября.

Среди помилованных 12 женщин и 13 мужчин; 19 человек в возрасте до 40 лет. У многих из них есть дети, а одна осужденная является многодетной матерью. Один из помилованных совершил преступление в несовершеннолетнем возрасте.

Все они признали вину и раскаялись в содеянном, взяли обязательство вести законопослушный образ жизни.