Александр Лукашенко присвоил генеральские звания
Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 июня подписал указы о присвоении воинских, специального и персонального званий, а также классного чина.
Очередное воинское звание генерал-майора присвоено полковникам Александру Агейчику и Дмитрию Соболю.
Полковнику юстиции Максиму Спринцину присвоено очередное специальное звание генерал-майора юстиции.
Персональное звание государственного советника таможенной службы III ранга присвоено начальнику Витебской таможни Сергею Линкевичу.
Прокурору Гомельской области Олегу Авдею присвоен классный чин государственного советника юстиции 3 класса.