Александр Лукашенко присвоил генеральские звания

    Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 февраля подписал указы о присвоении специальных, воинских и персонального званий, а также классного чина.

    Очередные специальные звания генерал-майора юстиции присвоены полковникам юстиции Владимиру Шишко и Евгению Архирееву. 

    Полковникам Дмитрию Битному, Игорю Гутнику, Вадиму Романиву, Виталию Шестаку и Сергею Фролову присвоены очередные воинские звания генерал-майора. 

    Начальнику Брестской таможни Сергею Якуте присвоено персональное звание государственного советника таможенной службы III ранга, прокурору Могилевской области Валерию Куликовичу - классный чин государственного советника юстиции 3 класса.