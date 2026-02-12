Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений в судейском корпусе

    Президент Беларуси Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений в судейском корпусе. Соответствующий Указ Глава государства подписал 12 февраля.

    Первым заместителем председателя Могилевского областного суда назначен Денис Кичигин, заместителем председателя Минского городского суда - Артем Русак, заместителем председателя экономического суда Витебской области - Анатолий Гуреев.

    Указом также назначены судьи и руководители судов районного уровня.

    Читайте также

    Все события
    • 8
    • 5:00
    Принятие кадровых решений
    • 22
    • 4
    Рассмотрение кадровых вопросов
    Александр Лукашенко, Лукашенко сегодня, Лукашенко новости сегодня
    • 14
    • 13:33
    Церемония приведения к присяге судей Конституционного и Верховного судов