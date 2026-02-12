Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений в судейском корпусе
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений в судейском корпусе. Соответствующий Указ Глава государства подписал 12 февраля.
Первым заместителем председателя Могилевского областного суда назначен Денис Кичигин, заместителем председателя Минского городского суда - Артем Русак, заместителем председателя экономического суда Витебской области - Анатолий Гуреев.
Указом также назначены судьи и руководители судов районного уровня.