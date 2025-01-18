Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 23 человека, совершивших преступления экстремистской направленности. Глава государства подписал соответствующий Указ.

Все они написали прошения о помиловании, признали свою вину и раскаялись. Это три женщины и 20 мужчин. Среди помилованных 13 человек старше 50 лет, 14 имеют хронические заболевания, у 12 есть дети, в том числе один - многодетный отец.

Данное решение принято исходя из принципов гуманизма. Помилованным предоставляется шанс вернуться к нормальной жизни. Министерство внутренних дел обеспечит контроль за их правопослушным поведением.