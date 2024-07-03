Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Закон "Об амнистии в связи с 80-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков".

Документ был разработан по поручению Главы государства. Неотъемлемой чертой уголовно-исполнительной политики в Беларуси является проявление гуманизма к лицам, отбывающим различные виды уголовных наказаний. Одной из форм реализации данного принципа является амнистия. Государство дает возможность исправившимся осужденным досрочно освободиться от отбывания наказания. При этом амнистия применяется только к лицам, положительно характеризующимся в период отбывания наказания, ставшим на путь исправления.

Законом предусматривается освобождение от наказания и иных мер уголовной ответственности либо смягчение наказания за совершение не представляющих большой общественной опасности или менее тяжких преступлений ряду категорий осужденных.

К таким категориям относятся несовершеннолетние, беременные женщины, женщины и одинокие мужчины с детьми до 18-ти лет, пенсионеры, инвалиды I и II группы, больные туберкулезом и онкологическими заболеваниями, лица, пострадавшие от катастрофы на ЧАЭС, лица, получившие ранения или заболевания в период военной службы или службы в военизированных организациях. Также освобождению от наказания будут подлежать осужденные к аресту.

Решение о применении амнистии будет приниматься в отношении каждого лица индивидуально.

При этом амнистия не будет распространяться на лиц, совершивших преступления против государства, жизни и здоровья населения, половой неприкосновенности, конституционных прав и свобод, общественной и информационной безопасности, общественного порядка и нравственности, в состоянии алкогольного опьянения и другие; осужденных к наказанию в виде пожизненного лишения свободы; причастных к экстремистской, террористической деятельности; вновь совершивших умышленное преступление, к которым в течение 2021-2024 годов применялись амнистия или помилование; злостно нарушающих порядок отбывания наказания; не возместивших причиненный преступлениями ущерб, а также расходы на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении; допустивших особо опасный рецидив преступлений либо признанных особо опасными рецидивистами.

По предварительным расчетам, амнистии в соответствии с законом будут подлежать около 7 850 осужденных, отбывающих различные виды наказаний.