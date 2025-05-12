Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Закон о риелторской деятельности.

Подготовка данного акта была обусловлена необходимостью комплексного урегулирования отношений, связанных с оказанием риелторских услуг.

Законом создается новый орган самоуправления - Палата риелторов. В ее структуру включаются общее собрание (собрание уполномоченных), правление, председатель и ревизионная комиссия.

Упраздняется институт агентов по операциям с недвижимостью. Правом оказания риелторских услуг будут обладать только риелторы, являющиеся членами Палаты риелторов и имеющие свидетельство об аттестации.

Изменяются также подходы к квалификационным требованиям риелторов, а именно, отменяется требование о наличии профильного образования. Риелтором сможет стать гражданин с любым высшим образованием, прошедший обучающие курсы в сфере недвижимости и сдавший аттестационный экзамен.