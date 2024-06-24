Александр Лукашенко подписал указы о присвоении генеральских званий

    Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 июня подписал указы о присвоении генеральских званий.

    Очередное воинское звание генерал-майора присвоено полковникам Александру Быкову, Игорю Козлову, Вадиму Сурову, Руслану Чехову.

    Полковнику внутренней службы Сергею Салановичу присвоено очередное специальное звание генерал-майора внутренней службы.

    Очередное специальное звание генерал-майора юстиции присвоено полковнику юстиции Алексею Алешкевичу.

    Начальнику Гомельской таможни Андрею Мисюченко присвоено персональное звание государственного советника таможенной службы III ранга.

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