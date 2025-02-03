Александр Лукашенко подписал Указ № 47 "О полномочиях Правительства Республики Беларусь"

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 февраля подписал Указ № 47 "О полномочиях Правительства Республики Беларусь".

В соответствии с Конституцией Беларуси 3 февраля 2025 года Правительство сложило полномочия перед вновь избранным Президентом.

В целях обеспечения бесперебойной работы исполнительной вертикали власти Глава государства, руководствуясь п. 7 ст. 84 и ч. 11 ст. 106 Конституции, своим Указом поручил Премьер-министру, его заместителям, министрам, председателям госкомитетов и Руководителю Аппарата Совета Министров продолжить выполнение обязанностей до формирования нового состава Правительства.

Как и ранее, в состав Правительства по должности вошли председатели Комитета государственного контроля, Национального статистического комитета, Президиума Национальной академии наук Беларуси, Правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ.