Александр Лукашенко подписал Указ, которым совершенствуется регулирование микрофинансовой деятельности

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 декабря подписал Указ № 432, которым совершенствуется регулирование микрофинансовой деятельности. Соответствующие изменения внесены в ряд документов.

С принятием Указа к микрофинансовой деятельности будет относиться предоставление денежных средств по одному и более договору микрозайма.

Право осуществлять микрофинансовую деятельность приобретают операторы сотовой связи. Речь идет о предоставлении потребительских микрозаймов в безналичном порядке без залога в сумме, которая не превышает 200 базовых величин на одного заемщика на день заключения договора.

Коммерческим микрофинансовым организациям, которые соответствуют критериям Национального банка, разрешается предоставлять потребительские микрозаймы через сервисы онлайн-заимствования в безналичном порядке без залога. При этом сумма не должна превышать 200 базовых величин на одного заемщика на день заключения договора.

Несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет при заключении договоров потребительского микрозайма с коммерческими микрофинансовыми и специализированными организациями необходимо будет получить письменное согласие одного из законных представителей.