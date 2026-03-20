Александр Лукашенко одобрил проекты двух международных договоров с Россией

В качестве основы для проведения переговоров одобрены проекты двух международных договоров с Россией. Соответствующие указы подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Одним из Указов одобряется в качестве основы для проведения переговоров проект Договора между Беларусью и Россией об обмене статистической информацией о внешней и взаимной торговле.

На проведение переговоров по проекту Договора и его подписание уполномочен Национальный статистический комитет.

Кроме того, одобрен в качестве основы для проведения переговоров проект Соглашения между Беларусью и Россией об отдельных вопросах исполнения исполнительных документов, взыскателями по которым являются государственные органы и бюджетные организации Беларуси.

На проведение переговоров по проекту Соглашения и его подписание уполномочено Министерство юстиции.