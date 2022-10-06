Соболезнование Королю Таиланда Маху Вачиралонгкорну Бодинтхаратхеппхаяварангкуну

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Королю Таиланда Маху Вачиралонгкорну Бодинтхаратхеппхаяварангкуну и народу этой страны в связи с ужасной трагедией в районе На Кланг.

В результате массовой стрельбы в детском учреждении погибли десятки человек, в том числе дети. "В нашей стране с ужасом, печалью и болью в сердце восприняли новости об этом преступлении. Мирные белорусы самым решительным образом осуждают все формы экстремизма. Трагическим событиям, которые случились в На Кланге, нет и не может быть никакого оправдания", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства передал слова сердечного сочувствия и поддержки семьям погибших в связи с их незаменимыми утратами.