Соболезнование Генеральному секретарю ЦК Компартии Вьетнама То Ламу и Президенту Лыонг Кыонгу

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования Генеральному секретарю ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламу и Президенту Лыонг Кыонгу в связи с трагическими последствиями тайфуна "Буалой", от которого пострадали жители Вьетнама.

Глава государства отметил, что белорусский народ с большой скорбью и чувством глубокого сопереживания воспринял это печальное известие.

Александр Лукашенко выразил слова поддержки и солидарности с братским народом Вьетнама, а также искренние соболезнования семьям и близким погибших, всем гражданам этой страны, кого затронула ужасная сила стихии.

Глава государства пожелал, чтобы кризисная ситуация была быстро преодолена, пропавшие люди были найдены живыми, пострадавшие поправились, а те, кто был вынужден покинуть свои дома, смогли вернуться к спокойной жизни.