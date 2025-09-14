Поздравление с Днем танкистов

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил ветеранов-танкистов, военнослужащих танковых частей и подразделений, работников танкоремонтных предприятий с профессиональным праздником - Днем танкистов:

"В год 80-летия Великой Победы особенно наглядно видно, что традиции победителей, воинов-танкистов, сыгравших огромную роль в стратегической операции "Багратион", освобождении нашей столицы, а также в ходе всех решающих сражений Великой Отечественной войны, в белорусской армии свято хранятся и приумножаются. Самый прочный фундамент, на котором сегодня основывается мощь танковых частей и подразделений Вооруженных Сил Республики Беларусь, - это опыт ветеранов, посвятивших жизнь служению Отечеству, и мастерство молодого поколения, демонстрирующего высокие результаты в боевой подготовке. Пусть так будет и впредь.

Убежден, что в нашем динамично меняющемся мире, когда постоянно возрастает роль применения новых видов оружия, бронетанковое вооружение остается важнейшим фактором сдерживания, а белорусские танкисты - примером верности стране и народу.

Благодарю за службу и адресую самые искренние поздравления с праздником ветеранам, личному составу частей и подразделений, а также работникам танкоремонтных предприятий.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов во всех делах и начинаниях на благо родной Беларуси".