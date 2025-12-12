Поздравление Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову и Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с Международным днем нейтралитета и 30-летием провозглашения постоянного нейтралитета этой страны.

"В современном мире, полном противоречий и конфликтов, политика вашей страны служит для многих ярким примером выстраивания внешних связей на условиях добрососедства, взаимного уважения и равноправного партнерства, - говорится в поздравлении Сердару Бердымухамедову. - Убежден, что белорусско-туркменские отношения имеют серьезный потенциал развития на благо народов наших стран".

В поздравительном послании Гурбангулы Бердымухамедову Глава государства обратил внимание, что Беларусь на площадках ООН неизменно выступает соавтором значимых миротворческих инициатив Туркменистана, направленных на поддержание стабильности и мира, обеспечение всеобщего устойчивого развития и укрепление международных связей. "Пользуясь случаем, подтверждаю, что мы настроены на дальнейшее углубление взаимодействия между Минском и Ашхабадом", - отметил Александр Лукашенко.