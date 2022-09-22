Поздравление Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с днем рождения.

"Убежден, что ваши молодость, жизненная энергия и опыт работы на ответственных должностях позволят достичь значимых результатов в деле государственного строительства и дальнейшего повышения благосостояния туркменского народа", - говорится в поздравлении.

Глава государства подтвердил стремление Беларуси к расширению многопланового взаимовыгодного сотрудничества с Туркменистаном на основе традиций дружбы, доверия и уважения. Президент также выразил надежду на продолжение плодотворного и конструктивного диалога, полностью отвечающего интересам обеих стран.

Александр Лукашенко пожелал Сердару Бердымухамедову крепкого здоровья, счастья и успехов в деятельности на благо Отечества.