Поздравление Президенту Республики Филиппины Родриго Дутерте

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Филиппины Родриго Дутерте с национальным праздником - Днем Независимости.

Глава государства обратил внимание, что в Беларуси с большим интересом наблюдают за позитивными преобразованиями, которые происходят на Филиппинах в социальной и экономической сферах. Он также отметил, что, несмотря на географическую удаленность, с каждым годом растет интерес филиппинской стороны к расширению сотрудничества с Беларусью как государством - участником Евразийского экономического союза.

"Наши страны имеют значительный потенциал для успешного развития взаимодействия в таких отраслях, как сельское хозяйство, деревообработка, наука и технологии, фармацевтика и производство продуктов питания, а также в сфере поставок белорусской грузовой и пассажирской техники и тракторов", - констатировал Александр Лукашенко. Белорусский лидер подтвердил заинтересованность к углублению политического диалога Минска и Манилы через активизацию контактов и визитов на различных уровнях.

Александр Лукашенко пожелал Родриго Дутерте крепкого здоровья и счастья, а филиппинскому народу - мира и благополучия.