Поздравление Президенту Кении Уильяму Руто

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Кении Уильяма Руто с национальным праздником - Днем Независимости.

"Более 60 лет назад кенийский народ отстоял право на самостоятельность и собственное развитие. Сегодня Кения является ведущим экономическим и дипломатическим хабом Африки, играет конструктивную роль в континентальных процессах и разрешении актуальных вопросов международной повестки дня", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что Беларусь считает Кению надежным партнером в Восточной Африке и стремится к активизации сотрудничества. "Подтверждаю заинтересованность в наращивании долгосрочных устойчивых связей в двусторонней торговле, промышленной кооперации, научно-технической, гуманитарной и других сферах, о чем мы договорились во время нашей встречи в Найроби в конце 2023 года", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко убежден, что визит Уильяма Руто в Минск позволит запустить конкретные экономические проекты на благо граждан обоих государств.

Президент Беларуси пожелал Президенту Кении крепкого здоровья, личного счастья и неизменных успехов, а жителям этой страны - мира и процветания.