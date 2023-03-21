Поздравление Президенту Исламской Республики Иран Эбрахиму Раиси

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси и народ этой страны с праздником Навруз.

"За прошедший год между нашими странами случился ряд важных двусторонних событий. Это и визиты на высшем и высоком уровнях, и рост товарооборота, и недавнее празднование 30-летия установления дипломатических отношений, - говорится в поздравлении. - Наши государства достигли значительных успехов в политической, торгово-экономической сферах, стремятся взаимодействовать в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, трансформировать наработки в научно-техническом сотрудничестве в перспективные коммерческие проекты. Необходимо реализовать существующий потенциал подписанной на прошлой неделе "Дорожной карты" для развития долгосрочного партнерства Минска и Тегерана".

Александр Лукашенко выразил согласие с мнением Эбрахима Раиси, высказанным им во время визита белорусского лидера, что встреча двух президентов стала переломным моментом, отправным пунктом в улучшении белорусско-иранского всестороннего и всеобъемлющего сотрудничества. "Сердечно благодарю за Ваше гостеприимство и пользуюсь возможностью возобновить свое приглашение Вам посетить Минск в любое удобное время", - отметил Президент.

Глава государства пожелал Эбрахиму Раиси и всем иранцам отличного здоровья и благополучия.