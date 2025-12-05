Поздравление Королю Таиланда Махе Вачиралонгкорну

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Короля Таиланда Маху Вачиралонгкорна и граждан этой страны с Национальным днем.

"Многовековая история Таиланда отмечена подвигами и достижениями на пути строительства независимого процветающего государства, которое сегодня имеет высокий авторитет, занимает достойное место в семье стран Юго-Восточной Азии и вносит важный вклад в развитие региона", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что традиционно дружественные и устойчивые контакты между Минском и Бангкоком позволяют расширять связи в политической, экономической, гуманитарной и других сферах. "Заинтересованность в активизации и повышении уровня межгосударственного взаимодействия подтверждена во время официального визита Министра иностранных дел Беларуси в июле 2025 года", - подчеркнул он.

Глава государства уверен, что реализация существующего потенциала белорусско-таиландского сотрудничества полностью отвечает интересам двух стран и является надежной основой для дальнейшего углубления двусторонних отношений.

Президент Беларуси пожелал Королю Таиланда здоровья и долголетия, а народу этой страны - мира и благополучия.