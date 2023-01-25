Поздравление Гурбангулы Бердымухамедову с назначением Председателем Халк Маслахаты Туркменистана

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с назначением Председателем вновь созданного Халк Маслахаты Туркменистана и признанием Национальным Лидером туркменского народа.

"Убежден, что присущие Вам мудрость, дальновидность, богатый опыт государственного деятеля будут и впредь способствовать динамичному развитию Туркменистана во всех сферах, укреплению авторитета страны на международной арене, - говорится в поздравлении. - Символично, что такие жизненно важные внутриполитические преобразования произошли в день 30-летия установления дипломатических отношений между Минском и Ашхабадом. Надеюсь на Ваше дальнейшее деятельное участие в продвижении белорусско-туркменского многопланового взаимодействия".

Александр Лукашенко пожелал Гурбангулы Бердымухамедову крепкого здоровья и удачи в работе на новом ответственном посту, а жителям Туркменистана - счастья и процветания.